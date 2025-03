Französische Patisserie aus dem 3D-Drucker

Patiss3 spritzt essbare „Tinte“ dreidimensional und punktgenau in eine rechteckige Wanne, die mit einem Mehlpulver gefüllt ist. Diese Methode ist an das sogenannte „Binder Jetting“ angelehnt, das in der additiven Verarbeitung von Edelstahl oder Gips eingesetzt wird.

Die Wanne wird anschließend in einem gewöhnlichen Umluftofen gebacken. Alternativ könne man auch eine handelsübliche Mikrowelle nutzen, erklärt Coré-Baillais. Nach dem Abkühlen folgt das „Entpudern“. Das heißt, das übrige Mehlpulver, das sich nicht mit der „Tinte“ zum 3D-Gebäck verbunden hat, wird entfernt.

„Tinte“ aus Butter, Zucker und Eiern

Die Zubereitung des Teigs ist gar nicht so weit entfernt von klassischem Gebäck, wo in der Regel erst die trockenen und flüssigen Zutaten separat gemischt werden, bevor alles zusammengerührt wird. Die Mischung der flüssigen Zutaten ergibt die „Tinte“, das Mehlpulver ist in diesem Fall die trockene Zutat.

Diese können Bäckereibetriebe nach eigenen Vorstellungen zubereiten, sagt die Gründerin: „Ich will Konditoren nichts vorschreiben. Sie sollen Butter, Eier, Zucker und so weiter nach eigenen Rezepten verwenden.“ Wichtig sei nur, dass die „Tinte“ die passenden Fließeigenschaften hat, wie die Pâtisserie numérique in diesem Forschungsartikel aufzeigt. Alle, die sich damit nicht beschäftigen wollen, können seit vergangenem Jahr eine vorgefertigte „Tinten“-Mischung des französischen Lebensmittelherstellers Louis François kaufen.

Hightech-Mehlpulver aus der Normandie

Das Mehlpulver gibt es in mehreren Ausführungen: für klassische Kekse, mit Kakao, oder glutenfrei. Sie sind ein Hauptfokus in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung des Start-ups, das in seinem 11-köpfigen Team 6 Ingenieurinnen und Chemiker beschäftigt. 2 Studierende forschen in ihren Doktorarbeiten zu den Eigenschaften der Pulver.

„Das Mehlpulver braucht bestimmte Klebereigenschaften und muss sich beim Backen ganz speziell verhalten“, erklärt Coré-Baillais. Wichtig seien vor allem die Größe und Form eines Mehlkorns.

Das Mehlpulver werde am Firmensitz in der Normandie aus gewöhnlichem französischen Weizen hergestellt und enthält in der Standard-Version keinerlei Zusatzstoffe. Die „Luxus“-Version ermöglicht durch zugesetztes Xanthan – ein Bindemittel, das häufig auch in glutenfreien Rezepten eingesetzt wird – eine besonders glatte Oberfläche des Gedruckten.