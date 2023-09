Käse ohne Kühe aus Wiener Produktionsanlagen

Im Frühjahr schloss das Start-up eine Finanzierungsrunde in Höhe von sechs Millionen Euro ab. Unter den Investoren finden sich der Klimatechfonds Climentum Capital , die deutsche Cremer Gruppe sowie der Lebensmittelgroßhändler Interfood aus den Niederlanden. Unterstützt wird das Start-up auch mit Förderungen der Förderbank Austria Wirtschaftsservice (aws) . Das Interesse an der Technologie ist groß. Man sei bereits von 50 Käsereien weltweit kontaktiert worden, erzählt die Gründerin. In den USA, Europa und Asien sollen jetzt die ersten drei Pilotanlagen entstehen. Diese sollen es den Unternehmen ermöglichen, das Protein selbst herzustellen. „Molkereien sind zwar risikoavers. Sie wollen aber ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen“, sagt Sommer.

Mit Foodtech-Start-ups hat sie Erfahrung. Das 2019 in Belgien von ihr mitgegründete Unternehmen Peace of Meat, das tierisches Fett aus Stammzellen zur Geschmacksverbesserung pflanzlicher Proteinprodukte kultiviert, wurde 2020 um 15 Millionen Dollar (13,8 Mio. Euro) an das israelische Biotech-Unternehmen Meat Tech verkauft.



Wann wird der erste vegane Käse aus den Fermify-Anlagen im Handel sein? Nicht vor 2025, sagt Sommer. Die Errichtung der Pilotanlagen in den Molkereien durch das Start-up nehme ein Jahr in Anspruch. Die Produktentwicklung dauere noch einmal ein Jahr. Parallel dazu will sich das junge Unternehmen um die Zulassung der Proteine kümmern. In den USA sollte diese sechs Monate in Anspruch nehmen, in Europa kann es bis zu zwei Jahre dauern. Das passe gut zum Zeitplan des Start-ups, meint Sommer.

