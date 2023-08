Start-up liefert gekühlte Lebensmittel klimafreundlich aus

Um die Box herum hat das Start-up ein Gesamtsystem entwickelt, das die Vorkühlinfrastruktur ebenso umfasst wie Temperaturdatensysteme und die Umrüstung von Transportfahrzeugen. Angeboten werden Lösungen für die Zustellung von Kühl- und Tiefkühlware am selben oder am nächsten Tag. Mit den Kühlboxen des Unternehmens können die Temperaturen bis zu 30 Stunden lang auf minus 18 Grad gehalten werden.

"Trockeneis ist pures CO2", sagt Gründer Moriz Lanzerstorfer . Mit den Kühllösungen seines Start-ups könnten mit wiederverwendbaren Kühlakkus in Verbindung mit einer Vorkühlinfrastruktur mehr als 90 Prozent der Treibhausgasse eingespart werden.

Gearbeitet wird auch daran, wie die Kühlakkus als Pufferspeicher in Kühlhäusern verwendet werden können. In vielen Kühlhäusern würden Solarmodule zur Energiegewinnung zum Einsatz kommen, erzählt der Gründer. Werde die überschüssige Solarenergie gespeichert, könnten damit die Kühlakkus aufgeladen werden. Zu Uhrzeiten, in denen der Strom teuer ist, könnten die Kühlaggregate ausgestellt und die Kühlung von den Akkus übernommen werden, erläutert Lanzerstorfer.

Mit der Entwicklung der Kühlboxen begannen die Gründer vor mittlerweile fast 7 Jahren, als sie darauf aufmerksam wurden, dass Paketlogistiker wegen des Einsatzes von Trockeneis keine Tiefkühlware verschicken konnten beziehungsweise dafür Gefahrengutaufschläge berappen mussten. Sie tüftelten an einer trockeneisfreien Paketversandvariante und entwickelten daraus die Kühlbox mit passiver Kühlung. 2018 wurde das Start-up gegründet.

Heute kommt die Kühlbox vorwiegend bei Online-Lebensmittelhändlern zum Einsatz. Über Namen und Zahl der Kunden hält man sich bei dem Start-up bedeckt. Neben Projekten in Österreich ist Temprify mittlerweile in Deutschland und in Großbritannien aktiv.

