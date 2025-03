Was macht eine europäische, digitale Identität mit uns?

In Österreich ist die ID Austria mittlerweile bei vielen zu einem Fixpunkt am Smartphone geworden. Man kann damit nicht nur wichtige Dokumente unterschreiben und Behördengänge erledigen. Man kann mit der ID Austria und der eAusweise-App auch seinen Führerschein und Zulassungsschein im Falle einer Verkehrskontrolle herzeigen oder sich überhaupt mit dem digitalen Identitätsnachweis ausweisen.

Europäische eID geplant

All das funktioniert derzeit nur in Österreich. Die Pläne der EU sehen jedoch vor, dass es in den nächsten Jahren einen europaweit gültigen digitalen Ausweis geben wird. Mit einer sogenannten EUid-Brieftasche – auch als "European Digital Identity Wallet" (EDIW) bezeichnet – werden Funktionen, die man von der ID Austria kennt, in ganz Europa verfügbar sein.

Dann soll es möglich sein, den digitalen Führerschein am Handy auch im Ausland vorzeigen zu können. Auch der digitale Identitätsnachweis und das elektronische Signieren von Dokumenten wird dann in der gesamten EU akzeptiert werden.

