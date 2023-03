Wie Roboter T-Shirts klimafreundlicher machen

Ein Start-up will mit Nährobotern wieder die Textilproduktion in Österreich ermöglichen. Für die Umwelt hätte das viele Vorteile.

T-Shirts, Jeans, Hoodies oder Sweater werden heute größtenteils in Asien oder Afrika hergestellt. Wegen der hohen Arbeitskosten rechnet sich die Produktion in Europa kaum oder gar nicht. Durch die langen Transportwege ist die Umweltbilanz katastrophal. Auch die Arbeitsbedingungen in den Niedriglohnländern stehen in der Kritik. Dazu kommen lange Vorlaufzeiten und hohe Mindestbestellmengen, die Modehändler*innen vor Probleme stellen.

Das Wiener Start-up silana will das ändern und mithilfe von Nährobotern wieder die regionale Produktion von Kleidungsstücken ermöglichen. "Ein T-Shirt 'Made in Austria' war früher üblich, für die heutige Zeit wäre es etwas Neues", sagt Michael Hofmannrichter, der das Start-up gemeinsam mit Michael Mayr und Anton Wohlgemuth im vergangenen Jahr gegründet hat.