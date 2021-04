Wiener Start-up färbt Kleider mit Bakterien

"Wir analysieren die Bakterien systematisch und überprüfen, ob und auf welchen Stoffen es funktioniert", erzählt Fleck. Mehr als 20 solcher Mikroorganismen haben Fleck und ihr Team bereits untersucht. Stoffproben gibt es bereits in Gelbtönen, Orange, Rot, Blau, in Beigetönen und in ein "bisschen Grünmisch". Grün sei eine schwierige Farbe, sagt Fleck.

Druck auf Industrie groß

In der Textilindustrie sei der Druck nachhaltiger zu werden jedenfalls sehr groß. Das sehe man auch daran, dass die Zahl nachhaltiger und ethischer Modelabels stark zunehme. Auch in der Industrie selbst habe man die Zeichen der Zeit erkannt, so Fleck: "Sie sehen, dass sie in Innovation investieren müssen." Alternativen zu synthetischen Verfahren, die auf Erdölprodukten und Feinchemikalien basieren, gebe es abgesehen von natürlichen Prozessen kaum.

Neben Vienna Textile Lab arbeiten auch Start-ups aus Frankreich und England an natürlichen Farbstoffen und können bereits auf Finanzspritzen in Millionenhöhe verweisen. "Die Szene ist klein, wir kennen uns", sagt die Gründerin. "Der Markt ist aber groß genug."

Investorenrunde

Auch Vienna Textile Lab ist dabei, sich für eine Investorenrunde aufzustellen. Gesucht werden Geldgeber mit Erfahrungen im Biotech-Bereich, den Materialwissenschaften oder aus dem Fashiontech-Bereich. Dabei orientiert man sich international und hofft auch, Kontakte der in den Niederlanden ansässigen Innovationsplattform Fashion for Good, bei der das Start-up Mitglied ist, nutzen zu können.

Bisher wurde Vienna Textile Lab, das mittlerweile 8 Mitarbeiter zählt, aus den Eigenmitteln der Gründerin sowie aus Förderungen der Förderbank Austria Wirtschaftsservice (aws) und der Forschungsförderungsgesellschaft FFG finanziert.

Erfolge feierte man auch bereits bei einigen Wettbewerben, darunter dem Climate Launchpad, bei dem das Projekt 2017 die nationale Ausscheidung für sich entscheiden konnte. Auch mit Partnern aus der Industrie arbeitet das Vienna Textile Lab bereits zusammen. "Wir reden mit Kunden weltweit, von Asien bis in die USA", sagt Fleck. Gemeinsam mit der ESA und dem Österreichischen Weltraum Forum experimentiert man auch mit smarten Textilien.