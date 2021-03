Symflower-Gründerin ist Female Entrepreneur des Jahres

Der Preis, der herausragenden Wissenstransfer prämiert und innovative Gründerinnen und Gründer ins Rampenlicht stellen will, wurde auch in 3 weiteren Kategorien vergeben. Bedingt durch die Corona-Pandemie erfolgte die Preisverleihung virtuell.

Das Linzer Start-up Symflower testet mithilfe von künstlicher Intelligenz und mathematischen Modellen Software. Es ist damit schneller und genauer als menschliche Tester. Gegründet wurde Symflower von Evelyn Haslinger, die dafür am Donnerstag mit dem Österreichischen Gründerpreis Phönix in der Kategorie Female Entrepreneurs ausgezeichnet wurde.

Carbofeed gewinnt Kategorie Prototyp

In der Kategorie Prototyp setzte sich das Carbofeed-Verfahren der Universität für Bodenkultur in Wien durch. Bei dem wird mit Hilfe eines Hefestammes CO2 und Elektrizität in Biomasse umgewandelt, die bei der Tierfütterung zum Einsatz kommen soll.