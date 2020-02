Gründer in Österreich: 37 Jahre alt, männlich, aus Wien

Künstliche Intelligenz und Green Tech

Künstliche Intelligenz (KI) hat in der Start-up-Szene den größten Bedeutungszuwachs erlangt und ist laut dem Gros der Start-ups einer der fünf wesentlichen Zukunftstrends, gefolgt von Big Data und grünen Technologien. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Bedeutung von Green Tech um 32 Prozent gestiegen - ein deutlicher Zuwachs. Auch politisch gewinnt das Thema Nachhaltigkeit an Bedeutung. So will die EU-Kommission bis 2030 eine Billion Euro in die Klimawende in Europa investieren.

Die Entwicklung von nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen steht laut Austrian Startup Monitor an erster Stelle. „Wir haben die Start-ups nach ihren sozialen und ökologischen Zielen befragt. 46 Prozent davon sagen, diese Ziele zu verfolgen“, sagt Markus Raunig im Gespräch mit futurezone. Innovationen gehen ihm zufolge insbesondere in Richtung alternative Ernährungsformen wie künstliches Fleisch wie es etwa das Start-up Rebel Meat tut, aber auch wiederverwertbare Takeaway-Verpackungen wie RePhi. Schließlich seien Innovationen in Richtung Wiederaufarbeiten von alten elektronischen Geräten wie Refurbished bedeutend, oder Wasseraufbereitungssysteme in Entwicklungsländern wie bei Helios.

Unterstützung von Regierung

Was es aber verstärkt in Österreich braucht, ist die Unterstützung der österreichischen Bundesregierung. Nur 6 Prozent der heimischen Start-ups fühlen sich protegiert. Doch dieser Wunsch soll realisiert werden. Margarete Schramböck, Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort: „Als Bundesregierung haben wir das Ziel, Start-ups und junge Unternehmen bestmöglich zu unterstützen. Dabei stehen nicht immer nur finanzielle Maßnahmen im Vordergrund, sondern auch Mut für neue Initiativen sowie der Abbau von bürokratischen Hürden und die Digitalisierung der Prozesse", sagt sie. Start-ups seien zentrale Innovationsmotoren in Österreich und tragen maßgeblich zum Erfolg des Standorts bei.