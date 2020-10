Warum Start-ups und Investoren eine neue Gesellschaftsform fordern

Sie sind innovativ und haben Ideen, die zuvor noch niemand hatte. Sie wollen als kleines Unternehmen nationale und internationale Investoren von ihrer Vision überzeugen: Die Start-up Kultur blüht auch in Österreich auf. Doch sie könnte noch viel größer sein, glaubt Hannah Wundersam, Geschäftsführerin von AustrianStartups: "Gründen ist zu teuer, zu langwierig und zu kompliziert und das ist derzeit ein großes Problem. An vielen Innovationen wird bereits jahrelang im Hintergrund gearbeitet, sie scheinen aber nirgends auf und erhalten auch keine Hilfe, was gerade in Corona-Zeiten wichtig wäre", sagt sie im Gespräch mit der futurezone.

Eine Lösung für dieses Problem schwebt der Regierung schon längst vor, nur umgesetzt wurde es bisher nicht. Das Projekt "Austria Limited" soll eine völlig neue Gesellschaftsform bieten, den Gründern unnötige Stolpersteine nehmen und österreichische Start-ups interessanter für ausländische Investoren machen.

Erste Änderungen 2021

Diese Entwicklung will Justizministerin Alma Zadić nun vorantreiben. Dafür steht sie in regem Austausch mit Start-ups, Gründern und Investoren. Auch mit der Austrian Angel Investors Association (AAIA) finden Gespräche statt. "Ich bin guter Dinge, dass die schrittweise oder komplette Umstellung auf die neue Gesellschaftsform bereits im 1. oder 2. Quartal 2021 stattfinden wird", sagt Laura Egg, Managing Director bei der AAIA der futurezone.

Bisher ist allerdings nicht geklärt, ob die Austria Limited wirklich die beste Lösung ist. Zadić erklärte gegenüber Investoren und Gründern, eine neue Gesellschaftsform benötige absolute Rechtssicherheit, müsse einfach anwendbar sein und internationalen Standards entsprechen. Eine schnellere Umsetzung der Neuerungen sieht sie beim Verbessern der bestehenden GmbH. Man arbeite mit Hochdruck an einer Umsetzung, diese brauche aber ihre Zeit, so Zadić.