"Facebook muss Start-ups Zugang zu Daten geben"

US-Riesen können also keine Innovationen hervorbringen?

Im Silicon Valley hat die Innovationsdynamik dramatisch abgenommen. Die Unternehmen sind dort bei weitem nicht mehr so innovativ wie vor 20-25 Jahren.



Aber kaufen die Online-Riesen nicht Innovationen zu?

Das behaupten sie. Sie kaufen jeden potenziellen Mitbewerber auf, aber das führt nicht automatisch dazu, dass die guten Ideen in Produkte umgesetzt werden.



Warum sind diese Firmen überhaupt so mächtig geworden?

Weil sie die Informationsmacht regelrecht konzentrieren. So etwas gab es bisher nur vor 100 Jahren bei den Ölbaronen in den USA, die alles unter sich ausgemacht hatten.



Aktivisten fordern die Zerschlagung von Google & Co. Ist das auch Ihre Lösung?

Das braucht es gar nicht. Die Online-Riesen müssten nur den kleineren Unternehmen Zugang zu den Daten geben. Wenn Google diese Daten anderen zur Verfügung stellen müsste, könnten Start-ups alternative Prüfprogramme entwickeln. Wir hätten dann wieder einen Markt mit Wettbewerb und Innovation.



Die Online-Monopolisten werden aber wohl alles tun, um dies zu verhindern?

Wir haben es in Europa schon einmal gezeigt, dass wir uns durchsetzen können, und zwar mit der EU-Datenschutzgrundverordnung. US-Unternehmen müssen hohe Strafen zahlen, wenn sie dagegen verstoßen – und trotzdem sind die Firmen in Europa geblieben. Wir brauchen zusätzlich eine sogenannte „Datennutzverordnung“.



Gibt es hierzu in der EU schon Bestrebungen?

Digitalkommissarin Margrethe Vestager hat bereits vergangenes Jahr gesagt, dass sie einem breiteren Zugang zu Daten viel abgewinnen kann. Facebook & Co stellen gerade reihenweise Lobbyisten ein, das ist immer ein gutes Zeichen, dass sich etwas tut.



Glauben Sie, dass sich Unternehmen aus Europa zurückziehen könnten, wenn die Datennutzung reguliert wird?

Wenn man als Unternehmen die Ambition hat, international erfolgreich zu sein, kann man an Europa nicht vorbei.



Ist der Streit zwischen den USA und China um TikTok eigentlich auch ein Machtkampf um die Daten?

Der IT-Sicherheitsaspekt spielt zwar eine Rolle, aber ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass es auch um Marktanteile geht. Die US-Regierung reagiert als verlängerter Arm der Online-Plattformen, um mit einem Verbot von Konkurrenzdiensten die eigenen Unternehmen zu schützen. Das ist Industriepolitik des 20. Jahrhunderts.