Warum wir für ein gerechteres Internet kämpfen müssen

futurezone: Das Internet hat sich anders entwickelt, als wir es uns zu Beginn vorgestellt haben. Große Unternehmen regieren im Netz und haben die Macht und es ist kein demokratischer Ort mehr. Wie sehen Sie diese Entwicklung?

Ingrid Brodnig: Genau aus dieser Frustration heraus habe ich das Buch geschrieben. Ich kann mich erinnern: Als ich als Schülerin erstmals ins Internet ging, war mir bewusst, dass damit unsere Gesellschaft revolutioniert wird. Jetzt sehen wir aber, dass die Revolution auch zum Nachteil der Konsumenten stattfinden kann. Dabei hätte das Netz noch immer die Chance, dass Bürger davon profitieren.

Wann hat es begonnen, in die falsche Richtung abzubiegen?

In den letzten zehn Jahren haben große Konzerne ungeheure Macht angehäuft – und für uns auch Regeln vorgegeben. 2009 hat Facebook die Standard-Einstellung für Postings von Nutzern verändert. Postings wurden plötzlich standardmäßig öffentlich angezeigt. Mark Zuckerberg erklärte damals, dass das „jetzt die gesellschaftlichen Normen“ seien. Das war krass, weil diese Änderung damals mit einem Schlag 350 Millionen User betraf. Jetzt sind es zwei Milliarden Nutzer. Das bedeutet: Wir haben einzelne, wenige Unternehmen, die die Normen von einem großen Teil der Erdbevölkerung prägen. Es geht um uns, als Gesellschaft. Das Internet sollte uns allen etwas bringen.

Sie schlagen in Ihrem Buch vor, die Digitalisierung nicht den Unternehmen zu überlassen. Wie kann man das erreichen?

Man muss zuerst ein paar Brennpunkte identifizieren. Daten sind das erste Thema. Das gängige Geschäftsmodell baut darauf auf, immer mehr über uns zu sammeln. Der zweite Brennpunkt sind Steuern. Unternehmen haben immer größere Profite, aber es bleibt nur wenig davon in Europa. Das dritte Thema sind Algorithmen. Bürger können Entscheidungen nicht mehr nachvollziehen, wir sind hier mit einer enormen Intransparenz konfrontiert. Das sind drei große Baustellen, die wir regulieren könnten.

Kommen wir zum ersten Thema: Daten. Hier gibt es mit der Datenschutzgrundverordnung bereits eine Regulierung.

Diese ist nur der Beginn, da muss die Aufsicht noch größer werden. Oft wird so getan, als hätten wir die Kontrolle über unsere Daten - und das ist falsch. Mark Zuckerberg sagt immer wieder, dass der User selbst entscheide, was er teilt. Weniger betont wird, dass Facebook auch Dinge macht, die uns gar nicht bewusst sind. Facebook sammelt beispielsweise Handynummern von Dritten. Der Konzern hat womöglich die eigene Nummer, obwohl man die nie eingegeben hat. In dem Fall hat ein Freund diese hochgeladen, indem er seine Kontakte für Facebook freigegeben hat. Dass Facebook solche Daten für Werbezwecke sammelt, wissen wir nur, weil Wissenschaftler das aufgezeigt haben. Das haben nicht die Nutzer entschieden. Wir müssen Konsumenten stärker auf Augenhöhe mit Unternehmen bringen. Welche Daten wir teilen, ist oft nicht unsere Entscheidung.

Wo hilft hier die Datenschutzgrundverordnung, wo ist sie zahnlos?

Die Auskunftsrechte sind deutlich klarer geworden, das ist gut. Es wurde damit die Position des Konsumenten gestärkt. Das Kernproblem ist eher, dass vieles in der Praxis unklar ist, und dass vieles Höchstgerichte erst entscheiden müssen. Da haben wir mühevolle Jahre vor uns. Manch ein Geschäftsansatz, der jetzt Normalität ist, könnte per Urteil rechtswidrig werden. Allerdings wird es wahrscheinlich zehn Jahre dauern, bis wir wirklich wissen, wo wir stehen – wenn große Verfahren ausjudiziert sind. Bis dahin könnten sich gesellschaftliche Normen verschoben haben und wir könnten uns daran gewöhnt haben, dass alle möglichen Daten abgesaugt werden, etwa sensible Daten über Apps weitergegeben werden.