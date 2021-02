Industrie 4.0: Datenanalyse mit Ultraschall

Die industrielle Produktion in der vernetzten Fabrik erfordert präzise Messinstrumente und eine detaillierte Überwachung der Herstellungsverfahren. "Je besser die Daten sind, umso besser kann ich reagieren", sagt Georg Heinz. Das von ihm gemeinsam mit Stefan Radel, Christoph Gasser und Stefan Tauber gegründete Start-up Usepat hat eine Lösung entwickelt, die die Messung von Produktionsdaten von Fertigungsprozessen in der Industrie 4.0 mit Flüssigkeiten in Echtzeit ermöglicht.

Soniccatch, so der Name des Verfahrens, fängt kleine Teilchen in Flüssigkeiten mittels Ultraschall ein und präsentiert sie Sonden zur unmittelbaren Analyse im Industrieprozess. Bislang mussten zur Analyse der Flüssigkeiten Proben entnommen und dann in Labors ausgewertet werden. Das entfalle mit dem Verfahren, sagt Heinz. "Es gab bisher nichts Vergleichbares."