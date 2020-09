Software aus Linz erkennt menschliche Maße

"Maschinen haben kein Auge für den menschlichen Körper. In sehr vielen Industrien können Produkte deshalb nicht digitalisiert werden", sagt Anna Maria Brunnhofer. Das von der Linzerin Strategieberaterin im vergangenen Jahr gegründete Start-up AMB technology hat eine Technologie entwickelt, die das ändern soll. Die auf maschinellem Sehen (Computer Vision) und Datenanalysen basierenden Lösung kann Körper anhand einfacher 2D-Bilder, die mit videofähigen Kameras aufgenommen wurden, millimetergenau vermessen und rekonstruieren.

Zum Einsatz kommen soll die Technologie zunächst in der Textilindustrie. Dabei arbeitet man an mehreren Kooperationen - unter anderem mit einem großen internationalen Sportmode-Hersteller, der seine globale Produktion effizienter gestalten will.

"Modegrößen basieren oft auf Annahmen"

Dem stehen oft je nach Region oder Kontinent unterschiedliche Modegrößen entgegen, die mit den tatsächlichen Körpermaßen der Kunden nicht mehr viel zu tun haben. Modegrößen würden oft auf Annahmen basieren, verlässliche Daten im großen Umfang gebe es kaum, viele seien auch veraltet, sagt Brunnhofer. "In Japan sind die den Größen zugrundeliegenden Daten 20 Jahre alt. Sie stimmen nicht mehr, weil sich die Körpergrößen verändert haben. Armlängen werden oft einfach nur kürzer gemacht."

Die Technologie des Linzer Start-ups soll dabei helfen, die tatsächlichen Kleidergrößen der Kunden zu erfassen. Über smarte Spiegel in den Geschäften oder mit Webcams oder Smartphone-Kameras im Online-Handel. "Unsere Software ist geräteunabhängig und läuft mit jeder Kamera", sagt Brunnhofer. Bei der Integration der TrueSize genannten Lösung in Geräte und Plattformen arbeitet das Start-up mit Partnern zusammen. "Wir glauben an Netzwerke."