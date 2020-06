Sensoren überwachen Schlaf datenschutzfreundlich

Markteinführung im Herbst

Seit Mai vergangenen Jahres wird der Schlafmonitor in Pflegehäusern in Kärnten getestet. Nun steht er kurz vor der Markteinführung. Ab dem Frühherbst soll das System, zunächst in ausgewählten Pflegeheimen, regulär zum Einsatz kommen und vermarktet werden.

Das Schlafüberwachungssystem des Start-ups ist Teil eines größeren Projekts, das sich mit dem Monitoring von Patienten in Wohnräumen beschäftigt. Auch dabei kommen Sensoren zum Einsatz, die Bewegungsmuster aufzeichnen und analysieren. Erste Tests der Lebensraumüberwachung werden gemeinsam mit Partnern aus dem Pflegebereich vorbereitet.

Warum keine Wearables?

Warum aber soll beim Monitoring von Patienten ein aufwendiges System zum Einsatz kommen und keine Wearables, etwa Fitnessbänder oder Smartwatches, die eine solche Aufgabe mit weit weniger Aufwand erfüllen könnten? "Das funktioniert für die meisten Zielgruppen nicht wirklich", meint Scholte van Mast. Die Menschen würden solche Geräte vergessen oder einfach nicht tragen. Vor allem in der Nacht empfänden viele ein solches System als störend. Diese Geräte müssten darüber hinaus auch regelmäßig aufgeladen werden. "Dabei nimmt unser System wesentlich mehr Informationen aus der Umgebung auf, als es die meisten Wearables können", sagt Scholte van Mast. "Und das ohne die Person beim Schlafen zu stören."

An dem Heim- und Schlafmonitoring-System arbeitet Scholte van Mast, der 30 Jahre lang als Forschungs- und Entwicklungsleiter in der Halbleiterindustrie tätig war und seit 2012 in Kärnten ansässig ist, seit 4 Jahren. Im Kärntner Gründerzentrum build wurde gemeinsam mit Partnern aus Universitäten, Fachhochschulen und Pflegeeinrichtungen an dem System geforscht. Auch in Italien wurde mit lokalen Partnern an dem System gearbeitet. Finanziert hat er das Projekt aus Eigenmitteln und Forschungsförderungen. Für die Vermarktung wurde gemeinsam mit Investoren aus Europa und Indien ein eigenes Unternehmen gegründet, das auch von der staatlichen Förderbank austria wirtschaftsservice (aws) unterstützt wird.