Wie man laut Astronauten besser schläft

Wenn man in 90 Minuten statt in 24 Stunden einmal um die Erde rotiert, kann dies den natürlichen Schlaf-Wach-Rhythmus arg beeinträchtigen. Für das Leben und Arbeiten auf der ISS ist es deshalb äußerst wichtig, das eigene Schlafverhalten genau zu beobachten und aktiv zu steuern, berichtet TheNextWeb. Erkenntnisse aus dem Schlafen im All lassen sich auch gut in Ratschläge für Menschen auf der Erde umlegen.

Konzentrationsschwäche

Auf der internationalen Raumstation wird Raumfahrern ein exaktes Tagesprogramm vorgegeben, um einem circadianen Rhythmus zu folgen, der für genügend Schlafenszeit sorgt. Gerät dieser Rhythmus außer Kontrolle, wären Astronauten mit allerlei unerwünschten Wirkungen konfrontiert, etwa Konzentrationsschwäche, erhöhte Fehleranfälligkeit oder gar chronische Krankheiten.

Schlafkabinen

Um gut zu schlafen, haben Astronauten auf der Raumstation eigene kleine Schlafkabinen zur Verfügung. Laut der NASA seien sie wichtig, um nicht von anderen Crew-Mitgliedern gestört zu werden. Außerdem kann man darin das Licht variieren und durch einen Schlafsack und Gurte halbwegs die Illusion erzeugen, in einem Bett zu liegen. Dennoch haben Forscher festgestellt, dass Astronauten tendenziell schlechter schlafen als unter dem Einfluss der Schwerkraft.