Steirisches Start-up will Tesla von Elektro-Bremse überzeugen

Start in Nischenmärkten

Zum Einsatz kommen sollen die innovativen Bremsen des steirischen Start-ups zunächst in Nischenmärkten, etwa bei Landmaschinen. Dabei arbeitet Greenbrakes mit dem oberösterreichischen Hightech-Unternehmen STIWA zusammen, das große Automobilkonzerne, darunter VW, mit Komponenten beliefert.

Gemeinsam mit STIWA sollen zunächst Prototypen für Landmaschinen in die Serienproduktion übergeleitet werden. Der Markteintritt sei im Agrarumfeld leichter möglich, sagt Josef Brandmayr, Geschäftsführer von STIWA Advanced Products. Erste Serienteile will STIWA bereits im nächsten Jahr an ausgewählte Kunden ausliefern. Wenn sich die Produkte bewähren, könnten sie auch in der Automatisierungstechnik und im Automobilbereich zum Einsatz kommen, sagt Brandmayr.

Aufwendige Zulassungsverfahren

Die Zusammenarbeit mit dem weltweit tätigen Zulieferer hat auch einen weiteren Grund. Die aufwendigen Zulassungsverfahren, die üblicherweise 2 bis 3 Jahre dauern würden, könnten kleine Firmen nicht alleine stemmen, sagt Alper. Auch mit Herstellern in den USA und Kanada wird an der Überleitung von Greenbrakes-Prototypen in die Serienproduktion gearbeitet. Alper rechnet dort Ende 2022 mit ersten marktreifen Produkten für Trailer.