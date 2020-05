Linzer Start-up entwickelt Führerschein für autonome Fahrzeuge

Straßenverkehrsordnung übersetzt

In einem ersten Schritt hat das Linzer Start-up die Regeln, die auf österreichischen Autobahnen gelten, für selbstfahrende Autos übersetzt. Dabei sind die Entwickler Paragraph für Paragraph der Straßenverkehrsordnung durchgegangen und haben sie so interpretiert, dass sie von Menschen und Computern der Fahrzeuge gelesen werden können.

"Dieses Projekt für den so genannten Highway Piloten haben wir zusammen mit der AVL Startup Initiative - Creators Expedition in Graz umgesetzt, eine wirklich sehr konstruktive und zukunftsweisende Zusammenarbeit", erklärt Lauringer.

"Unsere Software kann nicht nur in Autos verwendet werden, sondern auch in Drohnen, Robotern usw. Immer dann, wenn eine Maschine mit Menschen interagiert und selbst Entscheidungen trifft ist es wichtig, dass transparent ist, was passiert und warum", sagt der Firmengründer.