Nordkorea baut sein größtes und modernstes Kriegsschiff

Anhand von Satellitenbildern, die die Errichtung der Seitenstruktur am Trockendock dokumentierten, dürfte das Zusammensetzen der Bauteile des Kriegsschiffs seit zumindest Mai 2024 stattfinden, berichtet iiss.org . Konkrete Informationen, wann die Fertigung der Teile erstmals begonnen hat („First Steel Cut“), gibt es nicht.

Auf den Bildern ist ein Tarnnetz über dem Trockendock zu sehen. Damit sollte verhindert werden, dass Satelliten die Bauarbeiten an dem Schiff überwachen. Laut dem Thinktank NK Pro wurde im Oktober 2024 das Netz durch ein Dach ersetzt, weshalb man davon ausgehen kann, dass zumindest einige der Aufnahmen von KCTV schon davor entstanden sind.

Das neue Kriegsschiff wird mindestens 100 Meter lang sein, schätzen Rüstungsexperten. Das Trockendock ist insgesamt 170 Meter lang, was vermuten lässt, dass die Länge des Schiffs 120 bis 140 Meter betragen wird.

Das entsprecht in etwa der Länge von modernen Fregatten. Chinas Type 054 ist zB. 134 Meter lang und 16 Meter breit. Die französisch/italienische FREMM misst 144,4 Meter in der Länge und 19,7 Meter in der Breite.

➤ Mehr lesen: Erstes Schiff von Chinas neuer Fregattenklasse sticht in See