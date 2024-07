Panzerjäger aus Nordkorea in der Ukraine aufgetaucht

Bulsae-4 ist auf einem gepanzerten Fahrzeug montiert, dem M-2010 . Jenes soll auf dem sowjetischen Schützenpanzer BTR-80A basieren. Das Panzerabwehrsystem kann Ziele auch außerhalb der Sichtweite angreifen. Genaue Daten zu nordkoreanischen Waffen sind generell rar, darum gibt es auch keine gesicherten Angaben zur genauen Reichweite. Schätzungen reichen von 10 bis 25 Kilometer . 8 Raketen können gleichzeitig in die drehbare Abschussvorrichtung geladen werden.

Russland setzt in der Ukraine anscheinend ein nordkoreanisches Raketenwerfersystem ein. Das Bulsae-4 , auch bekannt als M-2018 , wurde in der Region Charkiw gesichtet. Das geht aus Postings auf Social Media sowie aus einem Bericht der ukrainischen Webseite Militarnyi hervor.

Funktionsweise

Das System verfügt höchstwahrscheinlich über ein elektrooptisches Zielsystem, das eine manuelle Steuerung während des Fluges ermöglicht. Ins Visier genommen wird die Oberseite von gegnerischen gepanzerten Fahrzeugen, die in der Regel am schlechtesten geschützt ist. Vorgestellt wurde das nordkoreanische System 2016 im Staatsfernsehen. Unklar bleibt, über wie viel Stück das Land verfügt oder wie viele in Russland im Einsatz sind.

Vergleichbare Systeme gibt es etwa vom israelischen Rüstungskonzern Rafael. Auch das chinesische AFT-10 oder das serbische ALAS ist damit vergleichbar.

