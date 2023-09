Nordkorea zeigt Raketenwerfer, der als LKW getarnt ist

Bei einer Militärparade in Pjöngjang stellt Kim Jong-un sein neuestes Kriegsgerät zur Schau. Dabei setzt der Diktator auf eine besonders gefinkelte Tarnung.

Neben den modifizierten LKW präsentierte Nordkorea auch eine Flotte von bewaffneten Traktoren. Was aussieht wie eine gewöhnliche Landmaschine, versteckt auf seinem Anhänger Raketenwerfer und Panzerabwehrlenkraketen.

Die LKW verfügen über ein Raketenwerfsystem mit 12 Werfrohren und sind mit Geschossen des Kalibers 122 mm ausgestattet, wie The Warzone analysiert. Sie können über Klapp- und Schiebetürdächer abgefeuert werden. Auch die Besatzung der Lastwägen "verkleidete" sich gebührend. Auf Aufnahmen ist zu sehen, dass die Soldat*innen zusätzlich zu ihren Gewehren und ihrer Uniform gelbe Schutzhelme tragen.

Bei einer Militärparade in Nordkoreas Hauptstadt Pjöngjang hat das Regime unter Diktator Kim Jong-un kurioses Kriegsgerät präsentiert: Raketenwerfer getarnt als zivile Lastwagen.

Tarnung gegen Aufklärungsdrohnen

Es drängt sich die Frage auf: Was will Nordkorea mit dieser Art der Tarnung bezwecken? Sowohl die Lastwagen als auch die Traktoren seien laut The Warzone Teil einer Strategie, mit der Nordkorea versucht, neuartigen Aufklärungsinstrumenten zu trotzen - allem voran unbemannten Drohnen.

Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine habe gezeigt, wie wichtig UAVs ("Unmanned Aerial Vehicle") in militärischen Konflikten heutzutage sind. Nordkorea scheint sich auf die Drohnenüberwachung durch den Westen vorbereiten zu wollen.

Derartige Camouflage ist allerdings nicht neu. Israel und Russland haben etwa ebenfalls Raketenwerfer entwickelt, die als Schiffscontainer getarnt. Auch die XQ-58A Valkyrie-Drohnen der US-Luftwaffe können über ein Containersystem abgefeuert werden.

