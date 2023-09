Kim Jong-un besichtigt russische Hyperschallrakete Kinzhal

Kim und Schoigu trafen sich in der Stadt Knewitschi, 50 Kilometer von Wladiwostok im Osten Russlands, entfernt. Der russische Minister zeigte Kim strategische Kampfjets der Typen Tu-160 , Tu-95 und Tu-22M3 , die in der Lage sind Nuklearwaffen mit sich zu führen.

© Bild: APA/AFP/KCNA VIA KNS/STR / STR

© Bild: APA/AFP/KCNA VIA KNS/STR / STR

© Bild: via REUTERS / KCNA

© Bild: via REUTERS / RUSSIAN DEFENCE MINISTRY

© Bild: via REUTERS / KCNA

Russische Pazifikflotte besucht

Danach stattete der Nordkoreaner der russischen Pazifikflotte in Wladiwostok einen Besuch ab. Am Freitag hatte Kim der Agentur Tass zufolge bereits eine Flugzeugfabrik besichtigt. Einen Tag zuvor hatte er sich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im Kosmodrom Wostotschny, Russlands modernster Raumfahrtanlage in der Region Amur, getroffen.

Russland will Nordkorea angeblich beim Bau von Satelliten helfen. Moskau sieht außerdem auch die Möglichkeit einer militärisch-technischen Zusammenarbeit.