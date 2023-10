Navy-Schiff zerstört Raketen aus dem Jemen: Das kann die USS Carney

Der Zerstörer der USA wurde zwar schon in den 90er-Jahren gebaut, verfügt aber über eine verbesserte "Rota"-Konfiguration.

Die Huthis verfügen über ein umfangreiches Arsenal an Kamikaze-Drohnen, Marschflugkörpern und ballistischen Raketen, die sie mit iranischer Unterstützung erworben haben und die potenziell Israel erreichen könnten. Der Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse ist seit Kurzem im nördlichen Roten Meer stationiert, nachdem er zuvor im Mittelmeer unterwegs gewesen war. Am Mittwoch durchquerte er den Suezkanal ins Rote Meer.

Der US-Zerstörer USS Carney schoss am Donnerstag 3 Marschflugkörper und mehrere Drohnen ab. Die Geschosse sollen von der militärischen Huthi-Bewegung im Jemen stammen.

Kriegsschiff in "Rota"-Konfiguration

Die USS Carney ist in der "Rota"-Konfiguration unterwegs, die nach der Marinebasis Rota in Spanien benannt ist. Diese Konfiguration weisen nur 4 Schiffe der Arleigh-Burke-Klasse auf, die in Europa eingesetzt werden.

"Rota"-Schiffe sind zusätzlich mit elektronischen Kampffähigkeiten und einem SeaRAM-Abwehrsystem ausgestattet. Letzteres kann mit seinen bis zu 11 Lenkflugkörpern Luftziele bekämpfen. Das Abwehrsystem ist für den Nahbereich ausgelegt. Die Raketen haben eine maximale Reichweite von 9 Kilometern und erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von Mach 3 (3.700 km/h).