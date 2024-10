Nordkorea baut sein erstes Atom-U-Boot

Es wird das bisher größte U-Boot in der Flotte sein. Experten vermuten, dass sich Nordkorea dafür Hilfe von Russland oder China holt.

Im September 2023 wurde wieder erwähnt, dass sich ein Atom-U-Boot in Bau befindet. Dies geschah im Rahmen der Enthüllungs-Zeremonie für das bislang neueste nordkoreanische U-Boot, die Hero Kim Kun Ok . Weil es sich dabei um ein stark umgebautes sowjetisches U-Boot aus den 50er-Jahren handelt, wird es von Rüstungsexperten als „ Frankenstein-U-Boot “ bezeichnet. Es hat einen konventionellen Diesel-Elektro-Antrieb, kann aber mit Atomraketen bestückt werden.

Öffentlich sichtbare Beweise für den Atomantrieb gibt es jedenfalls noch nicht. Der Machthaber Kim Jong-un sagte im Jänner 2021 , dass die Fertigstellung eines Designs für ein atomares U-Boot in der finalen Phase wäre. Nur liegt zwischen designen und tatsächlich bauen ein großer Unterschied.

Im Jänner 2024 kam der nächste Hinweis. Bei einem der üblichen „Kim Jong-un zeigt auf Dinge“-Fotos stand in der Textbeschreibung, dass der Machthaber ein U-Boot mit Atomantrieb inspiziert hätte, das sich gerade im Bau befindet.

Dieses dient nicht nur für Kernwaffen, sondern auch als Kernbrennstoff in Schiffsreaktoren. Erst kürzlich hat die nordkoreanische Regierung ein Foto veröffentlicht, dass Kim Jong-un in einer Uran-Anreicherungsanlage zeigt.

Anstatt ein Marschflugkörper-taugliches U-Boot selbst zu bauen, wurde am Turm des alten Sowjet-U-Boots ein Raketenabschuss-Behälter drangestückelt . Wenn das der Benchmark für Nordkoreas Baukünste ist, scheint ein funktionales atombetriebenes U-Boot eher unwahrscheinlich – aber nicht unmöglich.

Woher Nordkorea das Wissen, die Werkzeuge und die Technologie hat, um tatsächlich einen Atomreaktor in U-Boot-Größe zu bauen, ist aber fraglich. Besonders, wenn man sich die Hero Kim Kun Ok ansieht.

Der Raketenbehälter wurde an der Rückseite des Turms angestückelt

Für den Mini-Reaktor spricht auch, dass Nordkorea womöglich nicht selbst U-Boote bauen kann, die groß genug für so einen Antrieb wären. Das größte Eigenbau-U-Boot ist die Sang-O-2-Klasse , mit 39 Metern Länge.

Gegen diese Theorie spricht, dass der Hybridantrieb auch für China neu ist. Warum sollte man diese neue Technologie gleich an ein anderes Land weitergeben? Eine mögliche Erklärung wäre, dass man Nordkorea als Beta-Tester nutzen will.

Hilfe könnte auch von China kommen. China hatte bisher keine Skrupel, Sanktionen gegen Nordkorea und Russland zu umgehen, und hätte sie wohl auch in diesem Fall nicht. Womöglich könnte Nordkorea kein klassisches Atom-U-Boot bauen, sondern eines mit nuklearem Hybridantrieb . Diesen soll China angeblich in der gesunkenen Typ 041 verbaut haben.

Es ist daher anzunehmen, dass Nordkorea Hilfe bekommt. Möglicherweise wurde ein Deal mit Russland vereinbart. Dieses könnte Baupläne, Know-how und Werkzeuge für den Bau eines Atomantriebs zur Verfügung stellen, in Austausch gegen angereichertes Uran oder etwa Munition, die Russland im Kampf gegen die Ukraine einsetzt.

Allerdings soll laut Südkorea das U-Boot größer sein. Das schließt die Theorie noch nicht aus. Ähnlich wie die Hero Kim Kun Ok ihren Raketenbuckel bekommen hat, könnte eine Romeo-Klasse gestreckt werden, um Platz für den neuen Hybridantrieb zu schaffen. Dazu wird eine Sektion des Rumpfs abgeschnitten, neue Stahlelemente eingesetzt und dann der abgeschnittene Teil wieder angeschweißt.

Diese Technik ist zeitaufwändig, aber machbar. So wurde etwa die 1973 in Dienst gestellte USS Parche der US Navy gestreckt. Zwischen 1987 und 1991 wurde sie um 30 Meter verlängert. Statt 92 Meter war das U-Boot dann 122 Meter lang.