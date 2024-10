Es gibt aber einige Anhaltspunkte , die Licht ins Dunkel bringen. Als gesichert gilt, dass das U-Boot noch während des Baus in einer Werft in Wuhan gesunken ist. Das belegen unter anderem Satellitenbilder . Diese lassen auch auf die Maße und äußeren Merkmale schließen.

Das bei Wuhan gesunkene chinesische U-Boot ist ein Mysterium mit zahlreichen Rätseln. Handelt es sich dabei wirklich um eine neue U-Boot-Klasse ? War es ein Testgefährt für Experimente? Und warum befand es sich bei einem Dock für konventionelle U-Boote, wenn es angeblich einen Atomreaktor an Bord hatte?

Nun legen neue Informationen nahe, dass die Zhou-Klasse einen ungewöhnlichen Hybrid-Antrieb erhalten sollte. Neben einem herkömmlichen Antrieb soll es auch über einen kleinen Reaktor verfügen. Dies will die Washington Times von Analysten des Pentagons erfahren haben. Das ist durchaus plausibel, denn von Plänen für solch einen Antrieb berichtete bereits ein pensionierter Admiral der chinesischen Marine vor einigen Jahren.

Bislang ist man davon ausgegangen, dass es sich beim Typ 041 um ein Atom-U-Boot handelte. Das ist allerdings seltsam, weil in der Werft in Wuhan normalerweise nur nichtatomare U-Boote gebaut werden.

So wird davon ausgegangenen, dass es sich um die neue, bislang geheime Zhou-Klasse (Typ 041) handelt. Charakteristisch für diese ist das X-förmige Ruder . Dadurch soll sowohl die Manövrierfähigkeit, Effizienz und die Sicherheit des Bootes verbessert werden.

So stellt sich der Marine-Experte H I Sutton die Typ 041 vor

Die Zhou-Klasse soll trotz Atomreaktor an Bord deutlich kleiner als herkömmliche Atom-U-Boote sein, weshalb es in der Vergangenheit auch als Mini-Atom-U-Boot bezeichnet wurde. Üblicherweise verdrängen Atom-U-Boote untergetaucht zwischen 6.000 und 10.000 Tonnen Wasser. Bei der Zhou-Klasse sollen es nur 2.000 bis 4.000 Tonnen sein.

Mit einem solchen zweiteiligen Antrieb könnte die chinesische Marine das jeweils Beste aus den beiden Welten vereinen. Atom-U-Boote haben eine theoretisch unbegrenzte Reichweite und können so lange unter Wasser bleiben, solange der Proviant an Bord hält. Dafür sind sie aber groß, teuer und haben eine lange Bauzeit.

Jagd-U-Boot mit mehr Reichweite

Wie genau der Hybrid-Antrieb bei der Typ 041 funktioniert, ist nicht bekannt. Derzeit geht man davon aus, dass ein AIP-Antrieb als Basis dient. Der AIP ist im Grunde genommen schon ein Hybrid-Antrieb. Fährt das U-Boot an der Oberfläche, kommt ein Dieselantrieb zum Einsatz. Der lädt gleichzeitig Akkus an Bord. Unter Wasser wird die Energie in den Akkus für den Elektroantrieb genutzt.

Um die Akkus auch bei längeren Tauchfahrten laden zu können, wird dem Dieselgenerator im U-Boot gelagerter Sauerstoff zugeführt, oft in flüssiger Form. Ist der verbraucht oder zu knapp, muss das U-Boot auftauchen oder zumindest auf Schnorcheltiefe gehen, um dem Dieselgenerator Luft zuzuführen.