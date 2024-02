Russlands erstes U-Boot der Lada-Klasse nimmt den Dienst auf

Die Lada soll die Kilo-Klasse ablösen, die vorwiegend in der Ostsee und im Schwarzen Meer eingesetzt wird.

Am 31. Jänner wurde das russische U-Boot B-586 "Kronstadt" in St. Petersburg in Dienst gestellt. Es ist das erste Serienmodell der Lada-Klasse, die auch unter dem Namen "Projekt 677" bei der russischen Marine bekannt ist.