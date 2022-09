Kein Turm, dafür ausklappbare Masten

Auffällig am e600 ist nicht nur der Verzicht auf große Dieselgeneratoren, sondern auch auf den Turm. Dadurch sieht es fast wie eine Unterwasser-Drohne aus, anstatt ein reguläres U-Boot. Auf dem Modell, dass auf der russischen Rüstungsmesse Army 2022 ausgestellt war, ist zu sehen, dass die Masten in die Hülle eingeklappt werden können. So sinkt bei Nichtgebrauch der Wasserwiderstand beim Tauchen, was die Reichweite erhöht.