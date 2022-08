Russlands neues Stealth Atom-U-Boot lässt Experten rätseln

22.08.2022

Die Arktur setzt auf einen modernen Rumpf, U-Boot-jagende Drohnen und einen neuartigen Antrieb.

Auf der russischen Rüstungsmesse Army 2022 wurde ein neues U-Boot gezeigt: die Arktur. Sie teilt den Namen mit dem gleichnamigen Stern – Arktur ist der hellste Stern am Nordhimmel. Arktur wurde als Nachfolgerin der russischen Borei-Klasse vorgestellt. Genau wie diese ist auch die Arktur ein Atom-U-Boot, das ballistische Raketen mit Nuklearsprengköpfen abfeuern kann. Und obwohl es vom Kriegsmarine-Designbüro Rubin als Raketen-U-Boot angekündigt wurde, gibt es einige Elemente, die laut Expert*innen für andere Funktionen sprechen. Zudem deutet das futuristische Design auf ein weiterentwickeltes Antriebskonzept hin.

Das russische Designbüro Rubin hat auf Telegram diese Bilder der Arktur veröffentlicht © Rubin

Stromlinienförmig und kantig gleichzeitig Auf den ersten Blick ist der Rumpf sehr abgerundet. Sieht man sich das auf der Messe ausgestellte Modell und die von Rubin veröffentlichten Bilder genauer an, erkennt man eine Kante im Bug. Diese soll dabei helfen, die Sonar-Signatur zu verbergen – die Arktur ist also schwerer aufzuspüren. Auch das deutsche U-Boot 212CD und die britische Dreadnought-Klasse setzen auf einen ähnlichen Rumpf. Der fließend im Design integrierte Turm und das ungewöhnliche Heck lassen die Arktur aber bei weitem moderner wirken. Laut dem Marinerüstungs-Experten H I Sutton wird die Arktur zudem weitere Maßnahmen haben, um einer Entdeckung per Sonar zu entgehen. So verwendet Russland bei seinen U-Booten eine spezielle Beschichtung, die das Nachaußendringen von Geräuschen unterdrückt. Zudem stehen Maschinen auf einer Art Floß, was Vibrationen und Lärm reduziert.

Der Marineexperte H I Sutton hat anhand des Modells und der spärlichen Informationen diese beeindruckende Infografik zur Arktur gemacht © H I Sutton

Neuer Antrieb Besonders interessant ist der Antrieb. Wie das Vorgängermodell Borei nutzt die Arktur ebenfalls einen Pump-Jet-Antrieb. Ein Pump-Jet-Antrieb ist leiser an ein üblicher U-Boot-Antrieb mit außenliegendem Rotor. Bei der Arktur hat er 4 Einlässe für Wasser – jeweils 2 oben und 2 unten. Die Einlässe sind so im Rumpf integriert, dass die Signatur reduziert wird. Der Rüstungsexperte Joseph Dempsey spekuliert damit, dass der Antrieb direkt elektrisch erfolgt – also etwa durch Akkus, die zuvor durch den Atomreaktor an Bord aufgeladen wurden.

Das wäre neu und würde die Arktur nochmals leiser machen. Denn die Dampfturbine, die den durch den Atomreaktor erzeugten Dampf in Strom umwandelt, muss zumindest solange nicht laufen, bis die Energie der Akkus erschöpft ist. Auffällig sind auch die Ruder am Heck, hinter den Einlasslöchern des Pump-Jet-Antriebs. Diese sind nach innen gebogen. Das deutet darauf hin, dass die Arktur, in Verbindung mit dem neuen Antrieb, wendiger sein könnte, als andere U-Boote dieser Größe. Fokus auf Drohnen Die Arktur ist etwas kleiner als die Borei, was aber nicht ungewöhnlich ist. Sie ist 134 Meter lang, 15,7 Meter breit und hat eine Besatzung von 100 Personen. Statt 16 Startbehälter für Marschflugkörper hat sie nur 12. Das ist ein derzeit üblicher Trend, da Sprengköpfe stärker und effektiver geworden sind, bzw. Mehrfach-Wiedereintrittskörper (MIRV) ohnehin mehrere Ziele gleichzeitig treffen können. Im Modell auf der Messe ist in einem Startbehälter keine Rakete, sondern ein ausfahrbares System zum Starten und Auffangen von mittelgroßen Unterwasser-Drohnen zu sehen. Noch auffälliger als das sind die 3 im U-Boot integrierten Hangars für die großen Unterwasserdrohnen des Typs Surrogat-V.