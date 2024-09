400 Meter hoch: Das bringen superhohe Windräder

Im deutschen Brandenburg entsteht derzeit das höchste Windrad der Welt. Auch in Österreich wachsen die Anlagen in luftige Höhen.

Durch seine Höhe soll das neue Windkraftwerk eine doppelt so große Stromausbeute bei gleichem Rotordurchmesser bieten. Das deutsche Mega-Windrad des Windkraftunternehmens Gicon wird im Sommer 2025 in Betrieb gehen, wenn alles nach Plan verläuft.

Noch steht das chinesische Mega-Windrad an der Küste, später soll es jedoch Teil einer Offshore-Anlage am Meer werden.

Gicon will 1.000 Höhenwindräder bauen

Es gibt den internationalen Trend, dass Windräder immer höher werden. Die Vision des deutschen Unternehmens Gicon ist es, in den kommenden 10 Jahren in Deutschland 1.000 Höhenwindräder zu bauen. Durch die Mega-Anlagen wollen die Betreiber die Energieproduktion steigern.

"Ich habe Anfang der 2000er Jahre mit der Planung von Windparks begonnen, damals waren es 600-kW-Anlagen, die 50 Meter Rotordurchmesser und 60 Meter Nabenhöhe hatten. Das entspricht einer Gesamthöhe von unter 100 Meter", sagt Stefan Parrer, der die Planung von mehr als 25 Prozent der österreichischen Windparks für große Energieversorger verantwortet hat. "Heute stehen wir bei über dem 10-fachen der elektrischen Leistung. Aktuelle Anlagen sind bei 7.200 kW. Das größte mittlerweile eingereichte Windrad hat eine Nabenhöhe von 199 Meter."

Im Schnitt sind österreichische Windräder derzeit etwa 140 Meter hoch. Dieses Maß bezieht sich auf die Nabenhöhe, also den Abstand vom Boden bis zur Mitte der sich drehenden Rotorblätter. Insgesamt kann ein solches Bauwerk aber oft bis zu 200 Meter oder höher ausfallen, wenn man vom Boden bis zur Spitze des Rotors misst.

In Österreich am ehesten im Osten

Obwohl generell bei Windkraftwerken das Motto gilt "Je höher, desto besser", gibt es doch einige Abwägungen. Eine wesentliche Rolle spielen etwa die Standorte, an denen die Windräder aufgestellt werden. So baut man etwa in Gebirgslagen, die es in Österreich oft gibt, andere Windräder als im Flachland. Auch die Lokalpolitik und herrschende Gesetze spielen eine Rolle. Generell sind Standorte im östlichen Flachland geeigneter als Standorte im Gebirge, also in Niederösterreich und im Nordburgenland, wo schon jetzt die meisten Anlagen stehen. Auch hier spielt der kompliziertere Transport eine entscheidende Rolle. Generell würden zwar auch die alpinen Windparks in die Höhe wachsen, aber insgesamt etwas langsamer als jene im Flachland.

"Der Energieertrag selbst wird vor allem mit dem Rotordurchmesser gemacht. Mit einer höheren Nabenhöhe kommt man aber in bessere Windschichten. Bei gleichem Rotordurchmesser erzielt man damit auch einen besseren Ertrag", so Parrer. Während man bei Offshore-Anlagen am Meer bereits in niedrigeren Lagen höhere Erträge erzielen kann, weil dort die Windverhältnisse günstig sind, muss man am Land höher bauen und deshalb größere Windräder schaffen. Grund ist, dass unebenes Gelände wie Berge und Hügel den Wind bremsen.

280 Meter geplant

In Österreich gibt es derzeit laut der IG Windkraft keine konkreten Pläne, solche Mega-Windräder wie in Deutschland oder China zu errichten. Parrer schätzt aber, dass auch hierzulande die Windräder weiter in die Höhe wachsen werden. Die größten Turbinen, die es aktuell in Österreich gibt, gehören zur 7-MW-Klasse und sind insgesamt rund 260 Meter hoch. Ein solches Windrad erzeugt im Jahr über 18 Millionen kWh und kann rund 5.300 Haushalte mit Strom versorgen. Das bereits eingereichte Projekt wird mit 280 Metern noch höher ausfallen, erklärt Parrer.