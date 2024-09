Erste schwimmende Windfarm übertrifft die Erwartungen

WindFloat Atlantic ist jetzt seit 4 Jahren in Betrieb. Sie startete als weltweit erster Windpark mit schwimmenden Plattformen.

Im Juli 2020 ging der weltweit erste schwimmende Windpark offiziell in den Regelbetrieb: WindFloat Atlantic. Jetzt wurde eine Zwischenbilanz gezogen.

WindFloat Atlantic steht vor der Küste Portugals und besteht aus 3 Windrädern. Alle sind auf separaten schwimmenden Plattformen untergebracht. Offiziell ist es die „semi-submersible floating offshore wind farm“ der Welt.

Semi-Submersible – halb untergetaucht – ist sie, weil ein Teil der Plattformen unter dem Meeresspiegel ist. Damit treibenden Plattformen nicht abtreiben, sind sie am Meeresboden, in 100 Metern Tiefe, verankert. Der erzeugte Strom wird mit einem 20 Kilometer langen Kabel zum Umspannwerk von Viana do Costelo transportiert.