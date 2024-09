Gigantische Ausmaße: Größtes Windrad der Welt geht in Betrieb

In der chinesischen Provinz Hainan wurde ein Windrad aufgestellt, das eine Leistung von 20 Megawatt haben soll. Laut Herstellerangaben handelt es sich um die weltweit größte Offshore-Anlage in Bezug auf die maximale von einem einzelnen Windrad bereitgestellte Leistung. Hinter der Anlage steht das chinesische Unternehmen Mingyang Smart Energy , das die erfolgreiche Installation der Windkraftanlage kürzlich auf seinem LinkedIn-Profil bekanntgab .

Konkurrenz baute Anlage mit 18 MW

Mit seinem neuen Windrad übertrifft der chinesische Energiekonzern seinen ebenfalls in China ansässigen Konkurrenten Dongfang Electric Corporation, der erst Anfang Juni eine 18-Megawatt-Anlage in der Stadt Shantou aufgestellt hat. Der Rotordurchmesser dieses Windrads beträgt 260 Meter. Dieses Windrad kann 72 GWh Energie im Jahr erzeugen - also 8 GWh weniger als das Windrad von Minyang Smart Energy.

