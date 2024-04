2 Windräder auf einer schwimmenden Plattform: OceanX startet

Windkraftanlagen nehmen immer vielfältigere Formen an. Nun geht in China eine neuartige Anlage in Betrieb, die speziell für den Einsatz in Gewässern entwickelt wurde.

Es handelt sich um eine schwimmende Plattform, die durch eine besondere Bauweise 2 Rotoren tragen kann – laut dem Energieunternehmen Mingyang Energy sei es weltweit die größte Anlage dieser Art.

V-förmiger Aufbau

Jeder der 2 Rotoren soll 8,3 Megawatt produzieren. Die schwimmende Plattform soll in Gewässern mit einer Wassertiefe von bis zu 35 Metern eingesetzt werden können.

Die Rotoren strecken sich von einem Turm in einer V-Form mittig weg. Zum Einsatz kommen dafür sehr kompakte Hybrid-Rotoren vom Typ MySE8.3-180. Spannseile sorgen für die gleichmäßige Verteilung der Last auf 3 Punkte. Um die Wartung zu vereinfachen, befinde sich im Turm in der Mitte unter den Windrädern ein Stiegenhaus, verkündete das Unternehmen auf LinkedIn.