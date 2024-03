Radia WindRunner soll das größte Flugzeug der Welt werden

Ein ganzes Rotorblatt für eine Windkraftanlage passt in das Flugzeug.

Fokus auf Stabilität bei Start und Landung

Um das riesige Flugzeug betreiben zu können, wird eine Spezial-Infrastruktur notwendig sein. Ein extra großes Rollfeld wird direkt dort bereitstehen, wo die Rotorblätter hergestellt werden, um das Starten und Landen mit der Fracht zu ermöglichen. Dadurch sollen die Rotorblätter direkt von der Fabrik auf das Flugzeug geladen werden können. Deshalb ist der WindRunner so gebaut, dass er auf einer relativ kurzen Landebahn von 1.800 m startet und landet. Ein durchschnittliches Passagierflugzeug verwendet typischerweise ein Rollfeld, das zwischen 30 und 110 % länger ist, wie New Atlas anmerkt. Das Flugzeug soll sogar auf unbefestigten Böden starten und landen können. In Hinblick auf den Einsatzzweck ist das sicher ein Vorteil.

Der Gründer von Radia, Mark Lundstrom war vorher Wissenschaftler beim MIT und beschäftigte sich dort mit Raketen. Am Flugzeug WindRunner arbeitet er seit mittlerweile 7 Jahren. Einen besonderen Fokus legte er bei der Entwicklung auf die Stabilität der gigantischen Maschine während Start und Landung.

Der Haupteinsatzzweck der riesigen Maschine soll zwar der Transport von Rotorblättern für Windkraftanlagen sein, allerdings überlegt Radia auch andere Einsatzzwecke - etwa für militärische Verwendungen oder im generellen Verkehrswesen. Das Flugzeug soll ab 2027 gebaut werden.