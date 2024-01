Eine Revolution bei Flugzeugen bahnt sich an

Seitdem hat sich dieses Prinzip nicht geändert. Nach wie vor werden Flugzeuge in den 3 Achsen mit Höhen-, Seiten- und Querruder gesteuert. Durch das Bewegen dieser Elemente nach oben und unten bzw. links und rechts wird der Luftstrom an den Tragflächen und dem Leitwerk umgeleitet. Deshalb spricht man bei diesem Prinzip auch von der aerodynamischen Flugsteuerung .

Das X-65 wird zur Steuerung AFC verwenden – Active Flow Control . Dabei wird verdichtete Luft durch viele Öffnungen an den Enden der diamantförmigen Tragflächen ausgestoßen. Dadurch verändert sich der Luftstrom über der Flugzeugoberfläche . Je nachdem, wo und wie stark die Luft ausgestoßen wird, kann die Maschine die nötigen Bewegungen in 3 Achsen durchführen: Rollen, Gieren und Nicken.

Um die nötigen Daten zu sammeln, werden ua. Sensoren am X-65 eingesetzt. Diese werden die Leistung des AFC messen und so mit der Leistung der Rudersteuerung vergleichbar machen. Die DARPA betont, dass mit diesen Daten der erste Schritt gemacht wird, um herauszufinden, „wie AFC sowohl die militärische als auch die zivile Luftfahrt revolutionieren könnte“.

X-65 gab es zuvor als Mini-Modell

Es wäre nicht die DARPA, wenn nicht noch die militärische Nutzung extra in der Pressemitteilung hervorgehoben wird. Mit 3,2 Tonnen Gewicht, einer Flügelspannweite von 9 Metern und einer Geschwindigkeit bis zu Mach 0,7 (860 km/h) würde das X-65 vergleichbar mit einem militärischen Ausbildungsflugzeug sein. Dadurch seien die Ergebnisse der Tests leichter auf Designs für Flugzeuge in Serienfertigung übertragbar.

Was die DARPA damit sagen will: Das X-65, das jetzt gebaut wird, ist ein „Full Scale Model“, also ein Flugzeug in Originalgröße. Zuvor hatte Aurora schon einen Prototyp gebaut, der 25 Prozent der Originalgröße hatte.