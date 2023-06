Hyperschallflugzeug Destinus: Neuer Prototyp fliegt mit Wasserstoff

Der 10 Meter lange und 2 Tonnen schwere Prototyp ist mit der Wasserstoff-Nachbrennertechnologie des Unternehmens und einem neuen Autopilotsystem ausgestattet. Dabei wird mehr Schub erzeugt, indem zusätzlicher Treibstoff in den Abgasstrom der Turbine eingespritzt wird.

Das Schweizer Luftfahrt-Start-up Destinus hat auf der Paris Air Show den dritten Prototyp seines Hyperschalljets präsentiert. Mit Destinus-3 soll Ende kommenden Jahres der erste Überschallflug mit Wasserstoffantrieb durchgeführt werden. Das unbemannte Flugzeug soll dabei eine Geschwindigkeit von Mach 1,3 oder 1.605 km/h erreichen, heißt es in einer Aussendung des Start-ups .

Wasserstoff ermögliche aufgrund seiner hohen Energiedichte lange Flüge bei hoher Geschwindigkeit, betonte das Unternehmen. Gleichzeitig werde beim Verbrennen nur Wärme und Wasserdampf an die Umwelt abgegeben, was Wasserstoff zu einer kohlenstofffreien, klimaschonenden Alternative zu Kerosin mache.

Erstes kommerzielles Flugzeug in den 2030er Jahren

Destinus will zwischen 2030 und 2032 sein erstes Hyberschallflugzeug, die Destinus S, auf den Markt bringen. Damit sollen 25 Passagier*innen mit einer Geschwindigkeit von Mach 5 (6.174 km/h) in 1,5 Stunden von Paris nach New York fliegen können.

In den 2040er-Jahren soll die Destinus L folgen. Diese soll 300 bis 400 Personen Platz bieten und eine Geschwindigkeit von Mach 6 (7.409 km/h) erreichen.