Flugzeug-Revolution: Was bringen Streben unter den Flügeln?

Boeing setzt große Hoffnungen in das "Truss-Braced Wing"-Design und will bis 2028 einen Prototypen abheben lassen.

Mit Unterstützung der NASA will US-Flugzeughersteller Boeing in den nächsten Jahren ein Passagierflugzeug mit so genannten Truss-Braced Wings ausstatten. Die Passagierkabine soll dabei aussehen, wie bei anderen Flugzeugen auch. Die an der Oberkante des Rumpfes aufliegenden Flügel allerdings sind besonders breit, schlank und werden von Streben gestützt. Doch was soll diese Gestaltung in der Praxis bringen?

Weniger Luftwiderstand, weniger Treibstoff

Schlanke Flügel sollen den so genannten induzierten Luftwiderstand senken. Der tritt bei Flugzeugen durch die Auftriebskraft auf, die im rechten Winkel zur Vorwärtsbewegung wirkt. Durch den induzierten Luftwiderstand benötigt ein Flugzeug mehr Antriebsenergie, die man sich mit schlankeren Flügeln sparen will. Damit das Flugzeug dennoch die gleiche Last tragen kann, werden die Flügel länger. Weil schlankere, dünne Flügel weniger belastbar sind, kommt eine Verstrebung ins Spiel, die noch dazu zusätzlichen Auftrieb erzeugt.

Die an der Rumpfunterseite ansetzenden Streben helfen außerdem dabei, die Gesamtkonstruktion leichter zu machen. Die Flügel könnte man auch bei schlankerem und längeren Design stabil genug machen, man bräuchte dann aber mehr und schwereres Material. Mit Truss-braced Wings will man im Endeffekt ein Flugzeug erhalten, das weniger Antriebsenergie und somit Treibstoff benötigt, um genauso rasch wie ein herkömmliches Flugzeug voran zu kommen.