Aus menschlichem Kot wird Flugzeugtreibstoff

Für die Herstellung wird die Kacke zuerst in Pyrolyseöl umgewandelt. Diese dunkelbraune zähe Flüssigkeit wird aus organischen Stoffen gewonnen und verhält sich chemisch sehr ähnlich wie Rohöl .

An der Universität Cranfield wurde der CO2-Fußabdruck des Fäkalien-basierten Treibstoffs ausgerechnet. Über die gesamte Lebenszeit, also von der Herstellung bis zur Verbrennung, ist der CO2-Fußabdruck um 90 Prozent geringer als bei herkömmlichen Flugzeugtreibstoff.

Für das aktuelle Projekt, die Entwicklung eines Flugzeugtreibstoffs, wurde ein Rohstoff gesucht, der billig und in hohen Mengen verfügbar ist. „Und menschliche Kacke ist reichlich vorhanden“, sagt der CEO James Hygate im Gespräch mit der BBC .

Das Pyrolyseöl wir erhitzt und die entstehenden Gase bei präzisen Temperaturen destilliert. So entsteht die richtige Zusammensetzung für den benötigten Treibstoff. Das Ergebnis des Prozesses ist eine nahezu klare Flüssigkeit: das Bio-Kerosin.

Derzeit finden weitere Tests statt, unter anderem am deutschen Raumfahrtinstitut DLR und der britischen Behörde, die für die Zulassung von nachhaltigen Flugzeugtreibstoffen zuständig ist. Wird der Treibstoff zugelassen, geht es an das Upscaling als Vorbereitung zur Massenproduktion. Firefly sucht derzeit nach Investoren, um eine entsprechende Fabrik in Großbritannien zu errichten.

Wie viel Fäkalien benötigt ein Flug?

Auch wenn menschlicher Kot gefühlt reichlich vorhanden ist und es immer Nachschub geben wird, stellt sich doch die Frage: Wie oft muss man kacken, um einmal fliegen zu können?

Laut Hygate erzeugt jeder Mensch jährlich genug Fäkalien, um 4 bis 5 Liter Bio-Kerosin zu produzieren. Ein Linienflug von London nach New York würde demnach in etwa den Jahresstuhlgang von 10.000 Menschen benötigen – und von weiteren 10.000, für den Rückflug.

Selbst wenn der gesamte Kot von Großbritannien eingesammelt werden würde, würde das nur 5 Prozent des britischen Flugzeugtreibstoffbedarfs decken.

„Das ist ziemlich aufregend“, sagt Hygate dennoch. Er stellt es so dar: „Gesetzlich muss Flugzeugen 10 Prozent nachhaltiger Treibstoff zugemischt werden. Und wir könnten die Hälfte davon mit Kacke bereitstellen.“

Sustainable Aviation Fuels

Solche nachhaltigen Treibstoffe für die Luftfahrt werden SAF genannt – Sustainable Aviation Fuels. Oft werden diese auf der Basis von altem Speiseöl oder Pflanzenöl gemacht. Weil bei der Verbrennung nur das CO2 freigesetzt wird, das die Pflanze in ihrem Wachstum aufgenommen hat, haben SAFs bis zu 90 Prozent geringere CO2-Emmissionen als reguläres Kerosin.