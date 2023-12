Wie sinnvoll das Fliegen mit Speiseöl ist

Vor einigen Tagen ist eine Boeing 787 der Fluglinie Virgin Atlantic von London nach New York geflogen , die keinen Tropfen herkömmliches Kerosin in den Tanks hatte, sondern " Sustainable Aviation Fuel ". SAFs , wie die nachhaltigen Flugzeugtreibstoffe kurz genannt werden, sind die große Hoffnung von Fluglinien, wenn es darum geht, Treibhausgasemissionen zu senken . Im Falle des jüngsten Fluges stammt der Treibstoff von gebrauchten Speiseöl . Dieses kann mit relativ wenig Aufwand zu einer Flüssigkeit umgewandelt werden, die Triebwerke ohne Anpassungen verwenden können.

Klimaschützer*innen halten diese Aussage für Unfug. SAFs könnten Emissionen tatsächlich stark reduzieren, spielen derzeit in der Luftfahrt aber nur eine minimale Rolle. Flugzeugtreibstoff aus Altspeiseöl werde derzeit nur in sehr geringem Umfang produziert , der Rohstoff könne den Bedarf der Luftfahrt nicht einmal decken, wenn man ihn voll ausschöpfen würde. Wenn landwirtschaftliche Flächen für den Anbau von Pflanzen genutzt werden, deren Öl dann in Flugzeugen landet, entstehe eine Flächenkonkurrenz mit der Lebens- und Futtermittelindustrie . Die Folgen wären ein Ausbau von Anbauflächen, Waldrodungen und damit eine weitere Zerstörung von Lebensräumen und Kohlenstoffsenken (Bäume binden CO2 aus der Atmosphäre).

Unterschiedliche Abfälle und Reststoffe verwertbar

Laut internationalen Regeln dürfen SAFs Kerosin nur zu maximal 50 Prozent beigemengt werden. 100 Prozent seien bisher nur durch Ausnahmegenehmigungen möglich gewesen. Eine Reihe von Unternehmen stelle SAFs bereits her. Die OMV zählt dazu. Die Produktion soll in den nächsten Jahren und Jahrzehnten stark ausgebaut werden. Neben Altspeiseöl können eine Reihe weiterer Abfall- und Reststoffe verwertet werden, die in wesentlich größerer Menge vorhanden seien. Unter anderem könnte man Abfall und Reststoffe aus der Holz- und Lebensmittelindustrie verwerten. In einigen Bereichen gebe es aber noch Forschungsbedarf, von einer Marktreife sei man noch entfernt.

Das derzeit dominierende Herstellungsverfahren HEFA (Hydroprocessed Esters and Fatty Acids), mit dem auch Altspeisefett verwertet wird, reiche für den derzeitigen Markt völlig aus. In Zukunft seien die Herstellungswege über Alkohol (ATJ, Alcohol-to-Jet) und die Fischer-Tropsch-Synthese von Gas (FT, etwa aus Biomasse) favorisiert.