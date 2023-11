Boeing 787 fliegt erstmals mit altem Speiseöl über den Atlantik

Zum ersten Mal ist eine Passagiermaschine von London nach New York geflogen, die zu 100 Prozent mit nachhaltigem Treibstoff betrieben wurde.

Zum allerersten Mal hat eine Passagiermaschine den Atlantik überquert, die vollständig mit nachhaltigem Treibstoff (SAF, Sustainable Aviation Fuel) angetrieben wurde. Die Boeing 787 von Virgin Atlantic ist am Dienstagmittag vom Londoner Flughafen Heathrow abgehoben und nach einer Flugzeit von etwas mehr als 7 Stunden in New York gelandet.

Virgin Atlantic nutzte für den Premierenflug eine SAF-Treibstoffmischung, die hauptsächlich aus Talg, Altspeiseöl und anderen Abfallprodukten besteht. Wissenschafter*innen an Bord der Maschine sollen während des Fluges die Emissionen, Abgase und den Ausstoß der Triebwerke messen.

Der verwendete SAF-Treibstoff soll die Kohlenstoffemissionen im Vergleich zu herkömmlichem Kerosin um 70 Prozent senken können. An Bord der Maschine waren 60 Tonnen Sustainable Aviation Fuel.

