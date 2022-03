A380 fliegt mit Speiseöl statt Kerosin

Bis 2035 will Airbus die welterste emissionsfreie Flugmaschine auf den Markt bringen.

Ein Airbus A380 hat am 25. März seinen ersten Speiseöl-betriebenen Testflug absolviert. Drei Stunden hat der Flug gedauert. Absolviert wurde er beim Blagnac Airport in Toulouse, das französische Headquarter von Airbus.

Airbus zufolge war es der erste Flug eines A380, der zu 100 Prozent mit nachhaltigem Treibstoff absolviert wurde. Konkret wurde eines der vier Triebwerke zu 100 Prozent mit SAF betrieben – die anderen drei mit konventionellem Flugtreibstoff, sagt ein Airbus-Sprecher auf futurezone-Anfrage. Laut Airbus wurde dazu ein Rolls-Royce Trent 900 Triebwerk mit dem sogenannten Sustainable Aviation Fuel (SAF) genutzt. SAF ist CO2-neutral und gilt in der Luftfahrt als wahre Alternative zu fossilem Kerosin.

Hergestellt wird es aus sogenannten Hydroprocessed Esters and Fatty Acids (HEFA), also aus altem Speiseöl und Fettabfällen. HEFA ist bereits in zahlreichen Test- und Linienflügen zum Einsatz gekommen.

Emissionsfreie Flüge in Planung

Am 29. März fand ein zweiter Speiseöl-betriebener Testflug auf der Route von Toulouse nach Nizza statt. Im Fokus stand dabei die Überwachung des SAF beim Take-off sowie bei der Landung, berichtet CNN.

Airbus testet den Betrieb mit dem SAF nun bereits seit einem Jahr. Im März vergangenen Jahres wurde ein A350 damit betankt und im Oktober ein A319neo. Aktuell arbeite man auch daran, den A330 mit SAF zu betreiben, so der Airbus-Sprecher. Das Unternehmen hofft, mit Ende des Jahrzehnts die Lizenz für SAF-betriebene Flüge zu bekommen. Damit könnten laut dem Unternehmen die Net-Zero-Emissionsziele der Industrie bis 2050 vorangetrieben werden.

Aktuell kann ein Mix aus SAF und Kerosin in vielen Passagierflugzeugen eingesetzt werden. Laut Airbus sind alle Maschinen des Unternehmens für eine 50-50-Mischung zugelassen. Bis 2035 will Airbus das welterste emissionsfreie Passagierflugzeug auf den Markt bringen.