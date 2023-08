Von der Pfanne in den Tank: Wie aus altem Speiseöl Biodiesel wird

In Restaurants und Privathaushalten wird Pflanzenöl zum Kochen verwendet. Wurden einmal Speisen damit zubereitet, etwa in der Pfanne oder in der Fritteuse, landet das verwendete Öl bzw. Altspeisefett im besten Fall in einem Container. Ist er voll, kann er bei Mistplätzen oder Problemstoffsammelstellen abgegeben werden. In den Kanal schütten sollte man das Öl jedenfalls nicht, denn dort verstopft es die Leitungen und die Kanalisation .

1,3 Millionen Tonnen weniger CO2

Laut dem Klimaschutzministerium können durch Biokraftstoffe im Jahr rund 1,3 Millionen Tonnen Kohlendioxid eingespart werden. Biodiesel macht dabei den größten Teil (rund 75 Prozent) aus. In Österreich wird Biodiesel zu 66 Prozent aus Altspeiseöl gemacht. Eines der produzierenden Unternehmen ist Münzer Bioindustrie. Seine größte Anlage zur Altspeisefettverwertung befindet sich im Ölhafen Lobau in Wien. Im Jahr werden dort 140.000 Tonnen Biodiesel erzeugt.

Produktion im Ölhafen Lobau

Angeliefert wird der Rohstoff per Bahn oder LKW, in seltenen Fällen auch per Schiff. In Zugwaggons wird Altspeisefett aus ganz Österreich und darüber hinaus in Europa transportiert. In LKW wird das Material meist in Kübeln oder größeren Tonnen herangeschafft. Sie werden z.B. in Restaurantküchen aufgestellt, das verbrauchte Öl wird einfach hineingeschüttet. Große Lokale sammeln ihr Öl auch in Tanks, die dann abgesaugt werden. Im Ölhafen Lobau werden die Gefäße im "UCO Collection Point" abgeladen. Die Sammelstelle für "Used Cooking Oil" wurde von Münzer erst vor Kurzem neu errichtet.

Sammelbehälter werden darin ausgeleert, gereinigt und anschließend wieder zu ihren Standplätzen zurückgebracht. Das Öl wird gefiltert - von Knochen bis Besteck findet sich einiges in den Behältern - und dann in eine Anlage weitergeleitet, in der eine sogenannte Umesterung vorgenommen wird. Bei dem chemischen Prozess wird aus Altspeisefett, Methanol und Kaliumhydroxid (als Katalysator) Biodiesel. Als Nebenprodukte entstehen Glycerin und Kaliumsulfat. Glycerin wird u.a. für Desinfektionsmittel verwendet, Kaliumsulfat u.a. als Düngemittel.