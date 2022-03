Teurer Sprit: Kann man stattdessen Speiseöl ins Auto tanken?

Weil es teilweise günstiger als normaler Treibstoff ist, landet Speiseöl hie und da in Autotanks. Keine gute Idee.

Bei Preisen zwischen 1,90 und 2 Euro für einen Liter Benzin oder Diesel geht die Verzweiflung bei manchen Leuten offenbar so weit, dass sie Speiseöl aus dem Supermarkt in ihren Autotank füllen. Sonnenblumen- oder Rapsöl sind derzeit zwar vielerorts vergriffen, mit Rabattaktionen aber teilweise tatsächlich günstiger als die klassischen Treibstoffe. Das Öl zu tanken, kann für das Fahrzeug aber fatal enden, warnen Experten.

Dickflüssiges Öl verklebt Leitungen

"An sich ist Speiseöl ein guter Energieträger und dem Rohöl nicht einmal so unähnlich", sagt ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl. "Aber es zu tanken, ist keine gute Idee." Ein wichtiger Unterschied zu normalen Treibstoffen sei die Viskosität. Pflanzenöl ist dickflüssiger, womit die Einspritzanlagen moderner Autos nicht zurecht kommen. "Im besten Fall springt der Motor gar nicht an", meint Kerbl. Tut er es doch, verlaufe die Verbrennung nicht optimal, es komme zu verminderter Motorleistung. Außerdem können Düsen beschädigt werden und Leitungen verkleben. Sie zu reparieren ist kostspielig.