Benzin vs. Diesel vs. Strom: Wie weit komme ich mit 20 Euro?

"Um diese Frage zu beantworten, müsste man zunächst 1000 Gegenfragen stellen", meint ÖAMTC -Cheftechniker Thomas Hametner zur futurezone. Wieviel Strom oder Treibstoff ein Fahrzeug verbraucht, hängt von einer Vielzahl an Faktoren ab. Wir haben dennoch eine Berechnung für Privat-Pkw gewagt. Die 2 Hauptfaktoren: Mit welchem Automodell ist man unterwegs? Und wie wurde das Auto betankt bzw. geladen ?

Dass der Umstieg von Autos mit Verbrennungsmotor auf Elektroautos notwendig ist, um den Klimawandel zu bremsen , kann niemand bestreiten. Oft wird betont, dass E-Autos zwar teurer sind, im Betrieb jedoch günstiger kommen. Ein Mitgrund dafür soll der im Vergleich zu fossilen Treibstoffen billige Strom sein. Aber womit fährt man in der Praxis tatsächlich weiter um dasselbe Geld, angenommen 20 Euro : Mit Benzin, Diesel oder Strom?

Durchschnittspreise

Als erstes muss man sich die Preise für Strom, Benzin und Diesel ansehen. Zu letzteren gibt es ein wöchentlich aktualisiertes Protokoll des Bundesministerium für Klimaschutz (BMK). Weil die künftige Entwicklung der durchschnittlichen Treibstoffpreise schwer abzuschätzen ist, haben wir für unsere Berechnung die Preisspanne zwischen Jahresbeginn und September herangezogen. Der Preis für Benzin bewegte sich darin zwischen 1,1 Euro pro Liter (Jahresbeginn) 1,32 Euro/l (September) und jener für Diesel zwischen 1,1 Euro/l und 1,25 Euro/l.

Der durchschnittliche Strompreis in Österreich liegt laut E-Control je nach Wohnort zwischen 17 und 22 Cent pro Kilowattstunde. In diesem Preisbereich erhält man auch Ökostrom. Um unsere Berechnung möglichst konservativ anzulegen, gehen wir vom höheren Wert der Preisspanne, also 22 Cent/kWh für das Stromtanken daheim aus. Wie Thomas Hametner anmerkt, sei das Aufladen daheim der Optimalfall, der evtl. auch noch die Nutzung einer eigenen Photovoltaikanlage einschließt. "Ein großer Teil der Ladevorgänge findet aber nicht daheim statt, sondern irgendwo außerhalb, wo man mehr zahlt."

Bei öffentlichen Ladestellen gibt es sehr große Preisunterschiede. Dabei kommt es vor allem auf Anbieter, Abrechnungsmodell und Tarife an. Im abermaligen Bestreben um eine möglichst konservative Einschätzung haben wir Tarife von zwei Anbietern (Wien Energie und Smatrics) herangezogen, die beide ohne Grundgebühr auskommen und insofern höhere Preise pro Zeiteinheit an der Ladestelle verrechnen. Außerdem beachtet wurden die unterschiedlichen Preise je nach Ladeleistung (11 kW und 50 kW), sowie eine Spanne von 20 Prozent Ladeverlusten.