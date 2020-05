Diese Elektroautos haben den niedrigsten Verbrauch

Auffallend hoher Stromverbrauch bei E-SUVs

Auffallend an dem ADAC-Test ist vor allem, dass die Elektro-SUVs zwar mit hohen Reichweiten beworben werden und diese auch zum Teil aufweisen. Doch beim Stromverbrauch können sich die zum Teil überdimensionalen elektrischen SUVs nicht auszeichnen. "Dass größere und schwerere Fahrzeuge tendenziell einen höheren Stromverbrauch haben, liegt auf der Hand. Doch wie groß die Unterschiede tatsächlich sind, überrascht", schreibt der ADAC.

Bei der Berechnung der Wirtschaftlichkeit spielen auch die Ladeverluste eine Rolle, so der deutsche Verkehrsclub. Man verbraucht also mehr Energie, als letztlich im Akku ankommt. Da diese Energie allerdings an der Ladestation bezogen wird, muss sie bezahlt werden, ohne dass sie effektiv im Fahrzeug genutzt werden kann.

Damit die 100-kWh-Batterie eines Tesla Model X 100D vollständig aufgeladen werden kann, sind laut ADAC 108,3 kWh notwendig. Der Opel Ampera-e benötigt zum Vollladen seiner 64-kWh-Batterie 67,4 kWh und der Jaguar i-Pace braucht 100,8 kWh um seinen 90-kWh-Akku zu füllen.

Fazit

Der umfangreiche Test des ADAC zeigt, dass es auf verschiedene Faktoren ankommt, ob ein Elektroauto wirtschaftlich betrieben werden kann oder nicht. Die Reichweitenangaben und die reine Kapazität des Akkus sagen dabei nicht allzu viel aus. Neben dem Kaufpreis und den Energiekosten müssen in eine umfassende Gesamtbilanz noch Wartung, Reparaturkosten, Versicherung und Wertverlust einberechnet werden.