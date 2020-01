Wie entstehen die Reichweitenangaben bei E-Autos?

Vorher-Nachher-Vergleich

Elektroautos durchlaufen auf dem WLTP-Prüfstand genauso wie Verbrenner vier Fahrzyklen (niedrige bis sehr hohe Geschwindigkeit). Am Ende wird die Batterie wieder vollgeladen, um den Verbrauch anhand der geladenen Strommenge zu ermitteln.

Wer führt die Messungen überhaupt durch? "Für die Zulassung auf den heimischen Markt werden die Verbrauchswerte von Pkw im Rahmen der Typenprüfung an der TU Wien und an der TU Graz gemessen. Die Ergebnisse erhält das Verkehrsministerium (BMVIT), das dann die Zulassung erteilt", erklärt ÖAMTC-Cheftechniker Thomas Hametner.

Praxis immer noch anders

Bei Elektroautos ergibt die WLTP einen Verbrauchswert in Kilowattstunden pro 100 gefahrenen Kilometer. Stellt man diesen Wert der Gesamtkapazität des jeweiligen E-Auto-Akkus gegenüber, ergibt sich die theoretische Reichweite. Während WLTP-Angaben deutlich realitätsnäher als jene des NEFZ sind, kann die tatsächliche Reichweite in der Praxis dennoch abweichen. Es kommt dabei auf den Fahrstil, das Streckenprofil, Witterung (Rollwiderstand ist bei Regen z.B. höher) und Außentemperaturen an.

Im WLTP werden für diese Faktoren relativ milde Ausgangswerte angenommen. Die Umgebungstemperatur beträgt bei den Rollprüfstandtests etwa normierte 23 Grad Celsius. Um an eine Reichweitenangabe laut WLTP heranzukommen, muss man also in der Praxis äußerst zahm fahren, auf der Autobahn nur mäßig schnell unterwegs sein, möglichst geringe Höhenunterschiede überwinden, die Klimaanlage ausgeschaltet lassen und das Auto im Winter am besten stehen lassen.

Strengere USA

In den USA geht es bei der offiziellen Einschätzung des Durchschnittsverbrauchs etwas strenger zur Sache. Die Umweltbehörde Environmental Protection Agency ( EPA) kombiniert bei ihren Messungen mehrere unterschiedliche Fahrzyklen. Der älteste und wichtigste Test hört auf den Namen FTP-75. Bei anderen Fahrzyklen werden u.a. harsche Umweltbedingungen angenommen, etwa Außentemperaturen von -7 Grad Celsius.

Am Ende liefert die EPA Verbrauchswerte als Miles Per Gallon Equivalent (MPGe). Diese Werte werden von Elektroautoherstellern oft als Maß für die beste Energieeffizienz herangezogen. An der Spitze der EPA-Rangliste wechselten sich zuletzt Tesla Model 3 und Hyundai Ioniq Electric ab.

Test-Vielfalt

Neben offiziellen Behörden werden Verbrauchstests auch von Autofahrerclubs, Fachmedien und vielen weiteren Institutionen durchgeführt. Dabei kommen ganz unterschiedliche Kriterien zur Anwendung. "Verbrauchsmessungen unterscheiden sich alle ein wenig", meint Thomas Hametner. Der ÖAMTC misst bei Elektroautos etwa den Stromverbrauch während Prüfstandtests konstant und lässt in seine Ergebnisse auch Ladeverluste beim Aufladen einfließen.

Für Privatpersonen und Unternehmen, die an der Neuanschaffung eines Elektroautos interessiert sind, ist die Vielfalt der Messverfahren freilich wenig hilfreich. Gerade wenn das Auto spezielle Voraussetzungen erfüllen soll, empfiehlt sich intensives Studieren von E-Auto-Foren oder persönlichen Erfahrungsberichten.