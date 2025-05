Neues britisches Drohnenboot für Kamikaze-Drohnen enthüllt

Das britische Unternehmen Kraken hat mit dem Kraken3 Scout Medium ein neues unbemanntes Überwasserfahrzeug (USV) vorgestellt, das als Trägerplattform für Switchblade-Drohnen dient. Gezeigt wurde es auf der Special Operations Forces (SOF) Week in Tampa , Florida , wie The War Zone berichtet.

Das Drohnenboot verfügt über 2 interne Laderäume für unterschiedliche Nutzlasten. Es kann unter anderem mehrere Switchblade 300 und 600 transportieren und starten. Die kleinen, präzisionsgelenkten Kamikaze-Drohnen ermöglichen es, Ziele auf See oder an Land flexibel anzugreifen, ohne dass das Trägerschiff selbst in unmittelbare Gefahr gerät.

Die Drohnen, die aus den USA stammen, werden für ihre Präzision und Flexibilität geschätzt. Sie sind in der Lage, nach dem Start Ziele selbstständig zu verfolgen und zu zerstören. Dafür nutzen sie elektrooptische Infrarot-Sensoren, die Ziele anhand ihrer Infrarotsignatur identifizieren und verfolgen kann.