Gut 150 Kilogramm schwer, mehr als 4.900 km/h schnell (Mach 4) und bis zu 160 Kilometer Reichweite: Die Luft-Luft-Lenkwaffe AIM-120 AMRAAM wird in verschiedenen Ausführungen seit 1991 hergestellt und von der US Air Force, der US Navy und vielen europäischen Ländern genutzt, wie unter anderem Dänemark, Deutschland und Italien. Nun soll die Waffe auch der Ukraine zur Verfügung gestellt werden, wie Defensenews berichtet.

Vertrag mit Waffenhersteller Raytheon

Die US Air Force handelte einen Vertrag über 1,15 Milliarden Dollar mit dem Rüstungshersteller Raytheon aus, um AIM-120 D-3 und C-8 AMRAAM-Raketen zu bauen. Bei der Variante D-3 handelt es sich um das neueste Modell, das Neuheiten bei Hardware und Software aufweist.