Experte: Ukraine nutzt Patriot-System auf überraschende Weise

Das Pentagon hätte es den ukrainischen Streitkräften nicht zugetraut, so schell so großen Erfolg mit dem System zu haben.

Bei der "Wunderwaffe" handelt es sich um die "unstoppbare" Hyperschallrakete " Kinschal Kh-47 ", eine luftgestützte ballistische Rakete, die 2018 vorgestellt wurde. Die Rakete soll laut russischen Angaben von verschiedenen Trägerflugzeugen abgeworfen werden, nach dem Abwurf erfolgt zunächst eine kurze Phase ohne Antrieb. Dann startet die Kinschal ihr Raketentriebwerk und erreicht Geschwindigkeiten von Mach 10 , also der 10-fachen Schallgeschwindigkeit oder 12.300 km/h.

Die Kinschal soll über eine Reichweite von bis zu 2.000 Kilometer verfügen, wobei westliche Quellen eher von 500 bis 1.000 Kilometer ausgehen. Sie kann sowohl mit einem Splittergefechtskopf als auch mit einem nuklearen Sprengkopf ausgerüstet werden.

Crashkurs im Umgang mit Patriot-System

Anfang Mai soll es ukrainischen Streitkräften jedoch gelungen sein, eine Kinschal mit einem Patriot-System abzufangen (die futurezone hat berichtet). Mitte Mai soll es im Raum Kiew zum Abschuss von 6 weiteren Kinschals gekommen sein. Dabei soll ein Patriot-System beschädigt worden sein, das jedoch nach wenigen Tagen wieder einsatzfähig gewesen sein soll.

Laut dem ukrainischen Militärexperten Ivan Kirichevskiy habe man aus dem Patriot-System eine Funktion herausgequetscht, die selbst das Pentagon überrascht hätte. Die russischen Streitkräfte hätten nämlich nur einen Crashkurs in der Bedienung des Luftabwehrsystems erhalten. Dass nach so kurzer Zeit sogar eine Hyperschallrakete wie die Kinschal zerstört werden konnte, ist äußerst ungewöhnlich, gibt er im ukrainischen Radio an.