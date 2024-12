Neuartiges Windrad für die Stadt ist 7-mal effizienter

Das Windrad entstand durch eine Kooperation von EvoPhase und KwikFab. EvoPhase hat sich um das Design gekümmert, KwikFab um den Bau der ungewöhnlichen Konstruktion.

Speziell für diese Stadt angepasst

Dass das Birmingham Blade wie kein anderes Windrad aussieht, ist Absicht. Es wurde nämlich speziell für die Windbedingungen in Birmingham designt. Daran war maßgeblich KI beteiligt.

Die Herausforderung war, ein Windrad zu bauen, das mit den eher niedrigen Windgeschwindigkeiten in der britischen Stadt und gleichzeitig mit den Turbolenzen, die zwischen den Häusern entstehen, zurechtkommt. In Birmingham beträgt die durchschnittliche Windgeschwindigkeit 3,6 Meter pro Sekunde. Die meisten Windräder benötigen mindestens 10 Meter pro Sekunde, um effizient Strom zu erzeugen.

➤ Mehr lesen: 365 Meter: Höchstes Windrad der Welt wird in Deutschland gebaut

In wenigen Wochen wurden mittels KI über 2.000 Windrad-Designs erstellt und in Simulationen getestet. Das beste Design wurde schließlich als Prototyp gebaut. Die Flügel sind mehrfach gekurvt, vertikal angeordnet und drehen sich um eine horizontale Achse. Laut einem Statement soll dieses Design, bei den Windbedingungen in Birmingham, um bis zu 7-mal effizienter sein, als bereits existierende Windrad-Modelle.