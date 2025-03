Apples neue Siri könnte erst 2027 kommen

Außerdem war Apple Intelligence für Nutzerinnen und Nutzer in Österreich nur über den Umweg eines US-Accounts nutzbar. Erst mit dem Update auf iOS 18.4 im April 2025 wird es für den europäischen Markt verfügbar.

Der Apple-Sprachassistent war 2011 einer der ersten auf dem Markt. Doch seitdem KI in dem Bereich tonangebend geworden ist, tut sich der iPhone-Hersteller schwer.

Nächstes Siri-Update für Mai erwartet

Im Mai diesen Jahres soll in den USA eine neue Siri-Version veröffentlicht werden, die endlich alle bereits angekündigten Apple-Intelligence-Features enthält. Mark Gurman beschreibt sie bei Bloomberg als Siri mit „2 Gehirnen“: Eines davon mit den bereits seit langer Zeit bestehenden Funktionen wie Stoppuhr und Anrufen, das andere für komplexere Anfragen, die auch Nutzerdaten miteinbeziehen.

Diese beiden Gehirne zu vereinen, sei in der knappen Zeit bis zum Release laut Bloomberg nicht mehr möglich. Nutzerinnen und Nutzer müssten sich deshalb erstmal mit einer Siri-Version abfinden, die weniger rund läuft, als sie könnte.

Neue Siri-Architektur für iOS 19

Erst mit iOS 19 soll eine neue Siri-Architektur kommen. Intern LLM Siri genannt, soll der Sprachassistent einen plaudernden Tonfall ermöglichen.

Auf der Seite der Nutzerinnen und Nutzer werden mit iOS19 dennoch kaum Änderungen an Apple Intelligence zu spüren sein, vermutet Gurman bei Bloomberg. Erst mit iOS 20, also im Jahr 2027, wird wohl eine rundum modernisierte Siri auf den iPhones landen. Das heißt aber auch: Apple wird seiner Konkurrenz in Sachen KI noch weiter hinterherhinken.