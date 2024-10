"Dystopisch": KI-Zusammenfassung informiert über Beziehungs-Aus

Künstliche Intelligenz (KI) auf unseren Smartphones wird immer mehr Teil des Alltags – auch in weniger angenehmen Lebenssituationen. Das musste jetzt die New Yorker Software-Entwickler Nick Spreen am eigenen Leibe erfahren.

Das iOS-KI-Feature-Set Apple Intelligence ermöglicht, den Inhalt von Nachrichten automatisch zusammenzufassen. Im Notification-Pop-Up am Smartphone kann man so in aller Kürze und auf einen Blick sehen, worum es geht.

“Nicht mehr in einer Beziehung, will Sachen aus der Wohnung”, hieß es in der Notificaion, die Spreen am Mittwoch erhielt. Er postete einen Screenshot davon auf X, der anschließend viral ging. In einem Folge-Posting erklärte er unter anderem: “Ja, es war echt, ja es war an meinem Geburtstag”.